Früher Leerstand, heute Warteliste: Schrebergärten erleben einen wahren Boom

Herbert Heck sitzt zufrieden vor seiner Gartenhütte. Über ihm ein Kiwi-Strauch, der das Dach umrahmt. Die Brombeer-Sträucher grenzen seinen Schrebergarten von anderen Parzellen und den Wegen ab. Ein Sauerkirschbaum spendet ihm zusätzlich Schatten in seiner Laube.

In dem 220 Quadratmeter großen Schrebergarten in Weingarten feiert Heck in wenigen Tagen seinen 72. Geburtstag mit einem Grillfest. Rauchsäulen sehe man im Sommer öfters hochsteigen. Zum Fest hat der Rentner alle seine Nachbarn aus dem Torweg 4 der Kleingartenkolonie eingeladen. „Wir verstehen uns alle sehr gut“, meint er.

Unter seinen Nachbarschaftskollegen sind aber nicht nur Hecks Gleichaltrige, sondern auch eine junge Familie. In Kleingartensiedlungen findet ein Generationenwechsel statt. Die Schrebergärten und der Selbstversorger-Trend boomen – Interessenten stehen Schlange.

Ohne Garten fehlt ihm etwas

Heck zog vor zehn Jahren aus seinem Haus mit Garten in Heilbronn in eine kleinere Wohnung nach Weingarten. Obwohl er sich räumlich verkleinern wollte, fehlte ihm „einfach etwas“, sagt er – mit den Händen in der Erde graben, das Gärtnern, die Freizeitbeschäftigung, der grüne Rasen. Deshalb hat er sich einen Schrebergarten nahe seiner Weingartener Wohnung gepachtet.

Er geht im Sommer täglich zu Fuß zu seinem Garten. Denn da wartet eine Menge Arbeit auf ihn. Heck zeigt auf ein kleines Beet. „Das Kartoffellaub wird schon langsam braun“, sagt er. Ist das Laub in ein paar Wochen verwelkt, kann Heck seine Kartoffeln ernten. „Die reichen mir den ganzen Winter durch und die Zwiebeln über ein ganzes Jahr“, sagt Heck stolz.

Der Eigenanbau lohnt sich auf jeden Fall.

In der Hochsaison im Juli und August muss er hin und wieder sogar Teile seiner Auslese verschenken. Ein prüfender Blick ins Gewächshaus zeigt: Gurken und Tomaten sind auch schon reif. Die Beete umgraben, Saatgut aussähen und Stecklinge setzen, das macht Heck Spaß und lässt ihn entspannen.

Auch wenn er es gerne macht, ist er als Kleingartenpächter dennoch vertraglich verpflichtet auf 50 Prozent seiner Fläche Gemüse oder Obst anzubauen. Das schreibt das Bundeskleingartengesetz vor. Ein Schrebergarten gilt demnach als Dauerkleingartenanlage und darf maximal 400 Quadratmeter groß sein, die Laube darf nicht mehr als 24 Quadratmeter messen.

Ebenso ist es verboten, dort zu wohnen beziehungsweise zu schlafen. „Deshalb hat man hier kein Abwasseranschluss, nur Frischwasser für die Beete“, sagt Heck. Das Frischwasser benutzt er an heißen Tagen auch gerne mal für eine Erfrischung unter der Gartendusche.

Im Osten Deutschlands sind Schrebergärten sehr verbreitet

Die Kleingartendichte ist im Süden im bundesweiter Vergleich sehr gering. Weniger als 0,5 Gärten pro 100 Einwohner gibt es in Baden-Württemberg und Bayern. In Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist die Dichte mit vier Gärten und mehr pro 100 Einwohner am höchsten. Gerade wachsenden Großstädten haben Kleingartensiedlungen einen besonderen Stellenwert, dort liegen auch ihre historischen Wurzeln.

Zu Beginn der Industrialisierung waren solche Kleingärten noch als Schulgärten gedacht, damit sich Kinder an der frischen Luft bewegen können. Die Idee für diese Schulgärten kam von dem Leipziger Hochschullehrer Daniel Gottlob Moritz Schreber. Noch ein paar Jahre früher gab es solche Kleingärten bereits für Familien, die sich eine Grundversorgung nicht leisten konnten. „Dadurch entstanden später die Vereine“, erklärt Heck.

Gurken und Tomaten baut Herbert Heck in seinem Gewächshaus an. (Foto: Milena Sontheim)

Städte haben vor fast 200 Jahren schon Parzellen mit einer Größe von bis zu 400 Quadratmeter für eine geringe Pacht vergeben – und das hat bis heute Gültigkeit. Heck bezahlt im Jahr 50 Euro Mitgliedsbeitrag an den Kleingärtnerverein Weingarten. Dazu kommen noch neun Cent pro Quadratmeter Pacht, wovon acht Cent ans Land Baden-Württemberg als Grundstückseigentümer gehen, plus Frischwasserkosten. „Ich habe nie richtig gezählt, was ich tatsächlich zahle“, sagt Heck. Es sei aber wirklich wenig.

Das Klientel wird jünger: Kleingärten und Selbstversorgung liegen im Trend

In Baden-Württemberg gibt es 148 Kleingartenvereine mit circa 16 500 Mitglieder, die eine Parzelle pachten, sagt Pasquale Lüthin, ein Sprecher des Verbandes der Kleingärtner Baden-Württemberg. Dass in Kleingartenkolonien ein Generationenwechsel stattfindet, bemerken Lüthin und Heck schon seit Beginn der Pandemie. Kleingärten liegen im Trend und sind mittlerweile bei jungen Familien.extrem beliebt.

Spaziert man so durch das Gelände in Weingarten, das mehr als dreimal groß wie ein Fußballplatz ist und 246 Gartenparzellen hat, sieht man in vielen eine Schaukel stehen. „Prozentual wird es hier immer jünger“, merkt Heck an. „Als Corona ausgebrochen ist, konnten wir uns kaum retten“, sagt er.

Vor der Pandemie hatte der Verein Mühe, alle Parzellen zu vermieten – heute gibt es Wartelisten. In Weingarten und vielen weiteren Vereinen sei man ausgelastet. Zehn bis 15 Bewerber warten aktuell auf einen Platz in Weingarten.

„Ganz klar, ist die Nachfrage in den letzten Jahren sehr stark gestiegen“, sagt Verbandssprecher Lüthin. „Das ist ein positiver Trend“, sagt er. Auch Herbert Heck freut sich über den Kleingärtner-Nachwuchs.. „Das Verhältnis ist hier sehr gut. Wir laden uns gegenseitig ein und tauschen untereinander aus. Wenn wir keine Zucchini haben, bringt der Nachbar eben zwei vorbei“, sagt er.

Konfliktpotential gibt es dennoch: Der Schrebergarten zeichnet sich durch viele Funktionen aus: Er ist für Hobbygärtner und Selbstversorger oder zum Entspannen und als privater Freizeitraum gemacht. Und genau hier schwelt ein kleiner Konflikt.

„Der Trend geht weg von der Selbstversorgung und dem Gärtnern, hin zur Freizeitgestaltung“, sagt Heck. „Viele jüngere Pächter springen nach zwei Jahren wieder ab, weil es ihnen zu viel wird.“ Am Anfang würden viele denken, sie seien begeisterte Gärtner, aber im Endeffekt hielten nicht alle lange durch.

Viele wollen nur Freizeit dort verbringen

Die Gartenarbeit werde unterschätzt. „Dann lassen sie die Gärten verkommen.“ In Weingarten gibt es aktuell drei solcher brachliegenden Gärten von insgesamt 246. Für den Verein sei das ein Problem. Denn die Bewerber müssten sich im Aufnahmeverfahren erst beweisen. Wenn sich herausstelle, dass Leute nur einen Freizeitgarten suchten, habe man sie an der Backe.

Seitdem wir den Garten haben, habe ich noch einen Gartenopa. Der hat mir schon ganz viel gezeigt und beigebracht.

Deshalb gibt es in Weingarten zunächst nur einen befristeten Pachtvertrag statt dem eigentlich gängigen unbefristeten, sagt Heck als ehemaliger Vereinsvorstand. Das war die Konsequenz aus der Entwicklung. „Damit bekommen wir die Leute, die sich nicht an die Vorschriften halten, leichter wieder los.“

Konflikte gebe es hin und wieder, sagt Lüthin. „Ich denke aber nicht, dass dies generationsabhängig ist. Es entstehen tolle Beziehungen zwischen neuen Jungen und Alten Pächtern“, weiß er. Teilweise hätten kleine Kinder sogar noch einen weitere Opa oder Oma im Kleingartenverein gefunden.

Herbert Heck züchtet in seinem Garten einen Kiwistrauch. (Foto: Milena Sontheim)

Kürzlich habe ihm ein kleiner Junge erzählt: „Seitdem wir den Garten haben, habe ich noch einen Gartenopa. Der hat mir schon ganz viel gezeigt und beigebracht.“ Die Zeiten, in denen ein Kleingarten als spießig galt, seien definitiv vorbei. „Auch die gestiegenen Wohnraumpreise führen dazu, dass Familien sich eine kleine Oase neben ihren Geschosswohnungen errichten möchten“, sagt Lüthin.

Die Mehrzahl der Kleingärtner in Deutschland ist unter dem Dach des Bundesverband Deutscher Gartenfreunde und seinen inzwischen 19 Landesverbänden organisiert: Mehr als 910 000 Pächterinnen und Pächter in rund 14 000 Vereinen bewirtschaften 44 000 Hektar Kleingartenflächen in fast 16 000 Anlagen.

Von den insgesamt vorhandenen mehr als 960 000 Gärten werden rund 95 Prozent bewirtschaftet. Das berichtet das Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR) in einer Studie. Außerdem gibt es zahlreiche Kleingärtnerorganisationen außerhalb der genannten Verbandsstrukturen wie in Baden- Württemberg der Verband der Kleingärtner.

Flächen stehen in Konkurrenz zum Wohnungsbedarf

Mit dem wachsenden Interesse steigt auch die Nachfrage nach Kleingärten, und damit der Bedarf für weitere Anlagen. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung, was Druck auf den Wohnungsmarkt und die Infrastruktur erzeugt. Geeignete Flächen dafür sind rar oder bereits verbaut. Ins Visier geraten dementsprechend Kleingartenflächen.

Die Flächen stehen laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung nicht selten in Konkurrenz zur Stadtentwicklung. Gelten sie in der Kommune doch als Grünflächen, erfüllen damit städtebauliche wie auch ökologische Aufgaben. Doch oft geraten Kleingartenanlagen mehr und mehr in den Fokus des Wohnungsbaus.

Das zeigen die aktuellen Diskussionen in Lindau am Bodensee. Dort wehren sich aktuell knapp 200 Kleingärtner gegen den Thermen-Betreiber Andreas Schauer, der die Fläche der Schrebergärten, die ihm gehört, für Besucher-Parkplätze nutzen will.

In Weingarten sei man vor solchen Szenarien geschützt, sagt Herbert Heck. Die Kommune könne den Gärtnern nicht kündigen, falls sie tatsächlich ein Auge auf das begehrenswerte Bauland werfe. „Wir haben einen Pachtvertrag mit dem Land, wir zahlen ans Land und das Grundstück gehört dem Land.“

Andere Vereine seien anders organisiert, teilweise privat oder auf kommunalen Grundstücken angeschlossen. „Die Stadt Weingarten kümmert sich recht wenig um uns“, sagt Heck, solange wir die Vorschriften im Bebauungsplan einhalten.“ Die beispielsweise vorschreiben wie groß eine Solarzelle sein darf oder wie hoch die Hecke.

Vorschriften auf allen Ebenen

Das gesamte Kleingartenwesen ist ein Dschungel aus Vorschriften: Es gibt Regeln auf Bundes-, Landes-, Bezirks-, Kommunal- und auf Vereinsebene. Der Kleingärtnerverein in Weingarten ist da ein besonderer Fall. Dass der mit seinen vergleichsweise strengen Vorschriften in der Region verschrien ist, weiß Heck. „90 Prozent unsere Mitglieder beschweren sich, dass es zu viele Vorschriften gibt.“

Alle anderen Vereine in der Region seien kulanter. Wenn es eine Vorschrift gibt, die er abschaffen würde, dann entscheidet sich Heck für eine städtische: Einige Freisitze haben die Wetterseite der Hütte Richtung Westen mit einer Plexiglasscheibe dichtgemacht, damit die Terrassenmöbel nicht verwittern.

Die Stadt Weingarten schreibt allerdings vor, dass die Scheiben im Frühjahr geöffnet werden müssen. „Das finde ich sowas von blöd“, sagt Heck.

Herbert Heck macht aus seinen eigenen Brombeeren Schnaps. (Foto: Milena Sontheim)

Auch wenn der Druck auf die Kleingartenflächen steigt, so bleiben die tatsächlichen Verluste an Gärten bisher eher noch moderat. Das zeigt die Studie des BBSR durch Befragungen auf Länderebene, aber auch aus den Kommunen. Zumindest Herbert Heck kann also getrost seinen 72. Geburtstag mit seinem Nachbarn aus dem Torweg 4 feiern.