Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Bad Wimpfen

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am frühen Samstagmorgen bei Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) gekommen. Weil er zu schnell auf glatter Straße fuhr, verlor ein 46-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet er auf die Gegenspur und prallte mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammen. Beide wurden in ihren Autos eingeklemmt und leicht verletzt von der Feuerwehr befreit. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Vorsorge in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall am Samstagmorgen entstand nach den Angaben ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straße einige Stunden lang voll gesperrt. Im Bereich der Unfallstelle sollen sich aufgrund der sehr glatten Straße noch drei weitere kleinere Unfälle ereignet haben, bei denen aber niemand verletzt wurde.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220212-99-94369/2