Frontalzusammenstoß mit Lkw: Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug auf der B33 in Markdorf (Bodenseekreis) ist der 60-jährige Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen aus bislang unbekannter Ursache am Montagnachmittag auf die Gegenfahrspur geraten, wo er mit dem entgegenkommenden Lkw zusammenprallte. Der schwer verletzte Autofahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

