Frontalzusammenstoß in Leonberg: Drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Leonberg (Landkreis Böblingen) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, krachten zwei Autos in Höhe des Alten Golfplatzes aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Ein 25-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Stuttgart unterwegs, ein 20-jähriger Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wollten in Richtung Stadtmitte.

Der ältere Autofahrer wurde bei der Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Verletzten wurden in andere Krankenhäuser gebracht. Die Stuttgarter Straße war anschließend für dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

