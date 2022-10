Frontalzusammenstoß bei Welzheim: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Menschen am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Eine 62-Jährige verlor in einer Kurve der L1080 von Laufenmühle kommend in Fahrtrichtung Welzheim die Kontrolle über ihr Auto und kam auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Sowohl die Frau als auch der 35-jährige Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

