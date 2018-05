Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern die Katholiken Fronleichnam. Kein anderes Kirchenfest ist mit so viel barockem Glanz und Prunk, mit Blumenschmuck und Prozessionen besetzt wie dieser Feiertag. Doch anders als bei den großen Kirchenfesten - Ostern und Weihnachten - ist der Grund für das Fronleichnamsfest nicht so leicht greifbar.

Im Mittelpunkt steht die Verehrung des Heiligen Brotes, also der Hostie, die durch die Wandlung zum Leib Gottes wird. Laut Internetportal "katholisch.de" feiert die Kirche "die dauerhafte Gegenwart Gottes in der Eucharistie".

Die Vision

Das Fest gibt es seit 1264 und geht auf die Vision einer Nonne zurück. Juliana von Lüttich hatte im Jahr 1209 den vollen Mond betrachtet und einen dunklen Flecken darauf wahrgenommen. In ihrer Vision hörte sie Jesus Christus, der ihr erklärt habe, dass der Mond für das Kirchenjahr stehe und der Fleck das fehlende Fest zur Verehrung des heiligen Brotes symbolisiere.

Die Prozession

Nach der Wandlung in der Eucharistiefeier ist die Hostie zum "Allerheiligsten" geworden - und spielt bei den Fronleichnamsprozessionen eine besondere Bedeutung. Ähnlich wie die Reliquie beim Blutritt in Weingarten wird sie als zentrales heiliges Motiv durch die Straßen getragen. Dafür wird sie in der Monstranz, einer schmuckvollen Halterung, die oft wie eine Sonne geformt ist, befestigt. Der Priester trägt sie in von dem Schultertuch Velum verhüllten Händen, ein schützender Baldachin darüber soll die Bedeutung der Monstranz noch verdeutlichen.

Die traditionelle Prozession macht Halt an vier Altären - einer für jede Himmelsrichtung, erklärt "katholisch.de". Weil es auch vier Evangelien gibt, wird an jedem Altar aus einem anderen Evangelium gelesen. Dieser Brauch entwickelte sich nach Angaben des Portals aber erst im späten Mittelalter.

Der Name

Der Begriff Fronleichnam stammt aus der Zeit, in der auch das Fest etabliert wurde. Das Missverständnis, dass in dem Begriff das Wort Leichnam steckt, liegt nahe. Doch laut katholisch.de kommt das Wort aus dem Mittelhochdeutschen "Vron" für "Herr" und "licham" für "lebendiger Leib".

Der internationale Name für das katholische Fest lautet schlicht "Corpus Christi". Im Lateinischen heißt es "Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi". Die Niederländer haben es am einfachsten formuliert und sagen "Sakramentsdag".

Der Feiertag

Fronleichnam ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie in bestimmten Gemeinden in Sachsen und Thüringen Feiertag.