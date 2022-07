Frohnmaier und Sänze führen Südwest-AfD

Markus Frohnmaier und Emil Sänze sind die beiden neuen Landesvorsitzenden der AfD in Baden-Württemberg. Sie folgen damit auf Alice Weidel, die den Posten nach zweieinhalb Jahren abgegeben hat. In einem Wahlkrimi hatten die Mitglieder den beiden als Team im vierten Wahlgang das Vertrauen ausgesprochen.

Das lange Ringen um einen neuen Landeschef spiegelt die Zerrissenheit, in der sich der AfD-Landesverband befindet. Der Landtagsabgeordnete Uwe Hellstern etwa sprach von „Grabenkämpfen“. Klar war bereits im Vorfeld, dass sich die beiden Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Dirk Spaniel um den Spitzenposten bewerben würden. „Buh“- und „Lüge“-Rufe sowie Pfiffe aus dem gegnerischen Lager begleiteten die Vorstellungsreden der beiden ebenso wie Applaus aus dem eigenen.

Patt zwischen Vertretern gegnerischer Lager

In den ersten beide Wahlgängen konnten sich weder Hess noch Spaniel durchsetzen. Beide scheiterten denkbar knapp an der absoluten Mehrheit. Nach dem Patt mussten zunächst alle Mitglieder den Tagesort verlassen. Damit sollten Zweifel ausgeräumt werden, dass möglicherweise zu viele digitale Abstimmgeräte im Umlauf seien.

Nach der Rückkehr in den Saal zog Hess seine Kandidatur zurück und forderte seine Konkurrenten Spaniel auf, es ihm gleich zu tun. „Weitermachen würde nicht zur Befriedung der Partei beitragen“, so Hess. Spaniel folgte ihm zwar, schlug aber erneut eine Doppelspitze vor - was die Mitglieder bereits vor dem ersten Wahlgang mehrheitlich abgelehnt hatten und dies erneut taten.

Zum Schluss doch eine Doppelspitze

Die Meinung änderten die Mitglieder erst bei der dritten Abstimmung über eine Doppelspitze, die der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier und der Landtagsabgeordnete Emil Sänze nach dem dritten Wahlgang vorschlugen und sich selbst als Team zur Wahl stellten - mit dem Versprechen, im Sinne der Partei gut zusammenzuarbeiten. Das hatte bei einer Doppelspitze in der Vergangenheit nicht funktioniert, weshalb zuletzt Alice Weidel allein die Landespartei führte. Sie zog sich nun zurück, weil sie sich auf ihre Posten im Bund konzentrieren wolle, sagte sie. Weidel ist gemeinsam mit Tino Chrupalla Vorsitzende der Bundespartei und der AfD-Fraktion im Bundestag.

Am Ende stimmten schließlich 319 der 533 Mitglieder für die Doppelspitze.

Beobachtung durch Verfassungsschutz in Baden-Württemberg

Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, hatten am Donnerstag erklärt, dass die gesamte AfD im Land nun als Verdachtsfall beobachtet werde. Damit kann die Behörde künftig nachrichtendienstliche Mittel nutzen, also auch Informanten anwerben, V-Leute einsetzen und Telefonate abhören. Weidel, bezeichnete dieses Vorgehen als „ungeheuerlich.“ Schließlich sei es gerade die AfD, die die „Fundamentalprinzipien“ der Verfassung verteidige.