Fröhnd sucht erneut einen Bürgermeister nach kurioser Wahl

Von Schwäbische Zeitung

Vier Kandidaten, aber wer ist der Beste? Am 6. Dezember ist Bürgermeisterwahl in Trossingen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, werden sich die Trossinger Bewerber für das Bürgermeisteramt Ihren Fragen stellen. Die Schwäbische Zeitung lädt die Bewerber zu Videointerviews ein, die vor der Wahl veröffentlicht werden. Schicken Sie uns dazu Ihre Fragen an redaktion.trossingen@schwaebische.de. Wir sammeln und sortieren alle Einsendungen. Die Antworten gibt es dann in der Woche vor der Wahl.