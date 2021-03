Friseure und Blumenläden dürfen im Südwesten wieder öffnen

Auf der A96 bei Kißlegg ist es am Sonntag gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Lindau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 27-jährige Beifahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Ersthelfern gelang es noch, den Fahrer aus dem Honda zu bergen. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen.