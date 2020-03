Frisch Reparierter Oldtimer steht bei Offenburg in Flammen

Ein frisch reparierter Oldtimer ist am Donnerstag auf einer Bundesstraße nahe Offenburg in Flammen aufgegangen. Am Steuer saß der Werkstatt-Meister, der das Liebhaber-Auto für einen Kunden gerade in Schuss gebracht hatte und im Anschluss Probe gefahren war. Nach Angaben der Polizei hatte sich während der Fahrt im Inneren des Wagens plötzlich Rauch gebildet. Der Fahrer hatte keine Zeit mehr rechts ranzufahren, hielt mitten auf der Fahrbahn an und konnte sich noch rechtzeitig an den Straßenrand retten. Bei dem Auto handelte es sich laut Polizei um ein mindestens 50 Jahre altes Käfer-Cabriolet, das noch am Standort Wolfsburg hergestellt worden war. Die Brandursache war den Angaben zufolge ein technischer Defekt. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Pressemitteilung Polizei