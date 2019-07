Beim Versuch, eine Frisbee-Scheibe aus einem Baum zu holen, hat sich ein Schüler in Hohenstein (Kreis Reutlingen) schwer verletzt. Der 16-Jährige verlor den Halt und stürzte zu Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

