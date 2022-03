Agrarminister Hauk bekräftigt: „15 Grad in einer Wohnung hält man mal aus“

Als erster baden-württembergischer Spitzenpolitiker hat Agrarminister Peter Hauk (CDU) in dieser Woche gefordert, „den Hahn für Erdgas und Öl aus Russland zuzudrehen, damit die Freiheit wieder eine Chance hat in Europa“.

Es sei für die Deutschen zumutbar, wenn sie auch mal etwas frieren müssten. „15 Grad im Winter hält man mit Pullover aus. Daran stirbt niemand“, sagte der Minister.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, erklärt Hauk außerdem, was der Krieg in der Ukraine für die Ernährungssicherheit bedeutet und warum er dafür ist, die verbliebenen Atomkraftwerke vorerst am Netz zu lassen.

Herr Hauk, Sie fordern einen sofortigen Stopp der Einfuhr von Gas und Öl aus Russland. Wie sollen die Ausfälle aus Ihrer Sicht kurzfristig kompensiert werden?

Aktuell finanziert die EU mit fast einer Milliarde Euro täglich den völkerrechtswidrigen Krieg von Diktator Putin in der Ukraine. Das ist nicht hinnehmbar. Wirtschaftssanktionen dürfen nicht nur die russische Bevölkerung treffen, sondern auch denjenigen, der die Verantwortung für den Krieg trägt.

Das erreichen wir nur, wenn wir jetzt sofort auf sein Öl und sein Gas verzichten. Wenn wir jetzt reagieren, haben wir über die Sommermonate noch genügend Zeit uns vorzubereiten.

Wahrscheinlich müssen wir dann erstmal mit weniger Gas auskommen. Und vielleicht führt das auch vorübergehend zu einer kühleren Wohnung. Aber das kann man mal aushalten.

2019 haben Sie schonmal den Ausstieg vom Ausstieg aus der Kernenergie gefordert. Dafür mussten Sie damals viel Kritik einstecken. Sehen Sie sich jetzt bestätigt?

Wenn wir aus der Kohlekraft aussteigen, was ich richtig und angesichts des Klimawandels für dringend geboten finde, müssen wir überlegen, ob wir im Gegenzug nicht die sicheren letzten Atomkraftwerke für eine gewisse Zeit verlängern. Das habe ich damals gesagt und so sehe ich das auch heute noch.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat zwar gesagt, er würde einen Weiterbetrieb prüfen. Diese Prüfung hat aber insgesamt nur einen halben Tag gedauert. Eine tiefgreifende und ergebnisoffene Prüfung sieht bei mir anders aus und muss dringend erfolgen.

Zwei Länder mit den größten Kornkammern der Welt führen Krieg. Müssen wir uns Sorgen machen um unsere Lebensmittelversorgung?

Wir werden uns in Baden-Württemberg keine Sorgen machen müssen, vielleicht bei einigen wenigen Spezialitäten. Gentechnikfreies Soja beziehen wir zum Beispiel überwiegend aus der Ukraine. Vielleicht wird es auch etwas weniger Sonnenblumenöl geben, aber das wird uns nicht in eine Krise stürzen.

Wir haben vor allem genügend Getreide in Deutschland und Europa. Aber die Preise werden steigen, bei uns und auf der ganzen Welt. Und das betrifft diejenigen Länder besonders, die sich das nicht leisten können.

Ich glaube, die Gefahr, dass in den nordafrikanischen Ländern Menschen an Hunger sterben ist viel größer, als bei uns wegen des Ukraine-Kriegs. Oxfam warnt schon jetzt vor einer Jahrhundert-Hungerkatastrophe in Ostafrika.

Deshalb nochmal: 15 oder 18 Grad in einer Wohnung hält man mal aus. Aber andernorts werden Menschen sterben, wenn dem Treiben dieses Diktators kein Ende gesetzt wird. Das treibt mich als Christdemokrat um und da kann und darf ich nicht wegsehen.

Sie sagten vor kurzem in den Stuttgarter Nachrichten: „Um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und den Anstieg der Lebensmittelpreise zu mildern, sollten wir den Einsatz von Ackerflächen für die Energieerzeugung deutlich reduzieren.“ Aber hat nicht gerade wegen des Krieges auch die Öko-Strom-Erzeugung eine ganz neue Bedeutung?

Absolut, wir brauchen in dieser Situation den schnellen Ausbau der Regenerativen mehr denn je, um uns unabhängig zu machen. Aber man darf jetzt nicht einfach auf den besten Ackerflächen Photovoltaikanlagen aufbauen. Wir brauchen diese Flächen dringend zur Lebensmittelerzeugung.

Es gibt genügend Dachflächen, Strecken entlang von Autobahnen oder Bahntrassen und Hangbereiche in Baden-Württemberg, die wir locker mit PV-Anlagen überbauen können, weil sie geringe Erträge liefern und damit nur „2. Wahl“ für die Lebensmittelproduktion sind. Das wird aber viel zu oft nicht gemacht.

Können wir uns angesichts der Ernährungssituation nicht mehr so viel Klima- und Artenschutz leisten?

Es müssen Auflagen für Landwirte fallen, aber es muss auch in der Landwirtschaft ein Umdenken stattfinden. Wir brauchen zum Beispiel überall blühende Ackerrandstreifen, wenn wir den Artenschutz in die Produktion integrieren wollen. Das ist eine Aufgabe für die Landwirte, die sie auch annehmen.

Es ist aber auch Aufgabe der Naturschützer zu akzeptieren, dass wir nicht ständig neue Flächen generieren können, die nur für den Naturschutz Verfügung stehen. Es geht beides, Landwirtschaft und Artenschutz hybrid und nicht nebeneinander.

Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagt: „Weniger Fleisch zu essen, wäre ein Beitrag gegen Herrn Putin.“ Und: „Grundsätzlich ist ein System nicht nachhaltig, in dem 60 Prozent des Getreides in den Futtertrögen landen wie in Deutschland.“ Stimmen Sie ihm zu?

Wir haben in Baden-Württemberg in dem Bereich keinen Nachholbedarf. Der Selbstversorgungsgrad beim Schweinefleisch liegt bei uns gerade noch bei 45 Prozent. Beim Rindfleisch sind es noch knapp 60 Prozent. Uns fehlen im Schwarzwald zum Teil sogar Rinder, die das Gras fressen.

Klar muss man sagen, zwei- bis dreimal die Woche Fleisch essen reicht aus. Aber ich bin weit davon entfernt, dem Bürger vorzuschreiben, was er essen soll. Es geht darum, lieber weniger, aber dafür hochwertiges, regionales Fleisch zu fairen Erzeugerpreisen zu kaufen und zu essen.

Der Fleischpreis wird ansteigen, dann führen wir die Diskussion anders.

Die EU-Kommission hat entschieden, dass Brachflächen, die eigentlich der Förderung der Artenvielfalt dienen sollen, in diesem Jahr zur Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln bebaut werden dürfen. Die Bundesregierung will die Entscheidung aus Brüssel aber nicht umsetzen. Was bedeutet das jetzt?

Im Jahr 2021 wurden in Baden-Württemberg im Rahmen des Greenings rund 10 000 Hektar – das entspricht circa 0,7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Baden-Württemberg – zu Umweltzwecken aus der Erzeugung genommen.

Jetzt hat die Kommission den Weg für die Länder freigemacht, dass diese Flächen im Jahr 2022 nicht nur für die Futterverwertung, sondern für den Anbau beliebiger ackerbaulicher Kulturen genutzt werden können. Aber die Bundesregierung will das in Deutschland nicht umsetzen.

Wir werden das Thema bei der Agrarministerkonferenz aufrufen und werde mich im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Länder in der Sitzung Anfang April für einen Anbau beliebiger ackerbaulicher Kulturen hoffentlich mehrheitlich votieren.

Welche Forderungen haben Sie außerdem für die anstehende Agrarministerkonferenz?

Wir Unionsländer stehen zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Der Green-Deal steht und er ist auch richtig. Wir stellen uns gegen aber gegen die Flächenstilllegung, die ab 2023 gelten soll.

Danach müssen Bauern, die in den Genuss von EU-Agrarzuschüssen kommen wollen, vier Prozent ihrer Nutzfläche aus der Produktion nehmen. Da züchten wir die Unkräuter, die im nächsten Jahr mit hohem Aufwand wieder entfernt werden müssen. Entweder mechanisch, wenn es Biobetriebe sind, oder mit chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln, wenn es konventionelle Betriebe sind.

Diese Art von Brache braucht kein Mensch. Das hat auch mit Natur- und Artenschutz nichts zu tun. Für diese Position habe ich in unserem Ministerpräsidenten einen prominenten Mitstreiter.