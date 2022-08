Frieren beim Gottesdienst: Kirchen in Baden-Württemberg drehen die Heizungen runter

In den Kirchen in Baden-Württemberg wird es in diesem Winter kalt. Damit reagieren die Kirchen auf den drohenden Gas-Mangel. Konkret empfehlen die evangelischen Landeskirchen Württemberg und Baden und die Diözesen den Gemeinden vor Ort, die Gotteshäuser im Winter weniger zu heizen. Bereits ein Grad Temperaturabsenkung in ihren mehr als 5000 beheizten kirchlichen Gebäuden könne die Diözese Rottenburg-Stuttgart bis zu zehn Prozent Heizenergie einsparen, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

„Für uns als Kirche ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns solidarisch in die gesamtgesellschaftlichen Bemühungen einbringen, Energie einzusparen, um die Versorgung von zentralen Bereichen der kritischen Infrastruktur mit Gas und anderer Energie zu gewährleisten“, teilte Bischof Gebhard Fürst mit.

Mindestens fünf Grad zum Schutz der Orgel

In der Evangelischen Landeskirche in Württemberg haben die Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und Kirchlichen Verbände sowie die Landeskirche etwa 6000 kirchliche Gebäude. Wie viele davon beheizt werden, könne die Landeskirche nicht genau festlegen, sagt eine Sprecherin.

Geheizt wird in den Kirchen von Oktober bis März. Unterschiede gibt es dabei vor allem in der Art des Heizens. Manche Kirchen werden vor dem Gottesdienst über Luftheizungen erwärmt, andere haben Heizungen unter den Sitzbänken. Ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche Württemberg sagt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, wie warm es schlussendlich in den Kirchen sein werde, könne die Landeskirche nicht beeinflussen.

Empfohlen werde jedoch, die Temperatur nicht unter fünf Grad sinken zu lassen, um beispielsweise die Orgel zu schützen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart empfiehlt, die Nutztemperatur solle bei maximal 13 Grad liegen. Für die Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten sollen Wolldecken und Sitzkissen angeboten werden.

Gottesdienst im Gemeindehaus statt in der Kirche

Die evangelische Stadtkirche Ravensburg hat schon im vergangenen Jahr einen Energiesparplan aufgestellt. „Es war Zufall, dass wir schon letztes Jahr die Temperaturen reduziert haben“, sagt der zuständige Hausmeister, Christian Brzozowski. Die Empfehlungen der Landeskirche werden im Kirchengemeinderat besprochen und dann an die räumlichen Gegebenheiten vor Ort angepasst.

Zehn Grad habe die Kirche als Grundtemperatur, bei Gottesdiensten werde die Kirche auf 16 Grad über eine Luftheizung erwärmt. „Das ist auch das Minimum, was man für 30 bis 45 Minuten Gottesdienst aushalten kann“, sagt Brzozowski. Sowohl die Besucher als auch die am Gottesdienst Beteiligten wie Kirchenchor hätten während des Gottesdiensts kaum Möglichkeit sich zu bewegen und aufzuwärmen. Schon öfter habe die Stadtkirche ihren Gottesdienst ins Gemeindehaus verlegt und plant damit auch im Rahmen ihres Energiesparplans für den kommenden Winter. „Dort haben wir einen viel geringeren Energieaufwand.“

Grundlegende Energiesparmaßnahmen brauchen Zeit

Die Evangelische Landeskirche Württemberg empfiehlt Sofortmaßnahmen wie die Gottesdienste ins Freie oder ins Gemeindehaus zu verlagern oder wieder mehr digitale Gottesdienste anzubieten. Aber auch langfristig sollen bis zur Schließung wenig genutzter Gebäudeteile, neue Raumkonzepte und die weniger Beleuchtung diskutiert werden. Für die Außenbeleuchtung ist die Evangelische Landeskirche laut ihres Sprechers jedoch nicht zuständig. Wie hell beispielsweise das Ulmer Münster beleuchtet werde, dafür sei die Stadt verantwortlich.

Größere Maßnahmen zum Energiesparen in Kirchen sind laut Wilhelm Keßler, der bei der Evangelischen Landeskirche Energieberater ist, sehr zeitaufwendig, weil die meisten Kirchen unter Denkmalschutz stehen. Außerdem müsse die Finanzierung geklärt werden. „Es wird vielmehr darum gehen müssen, über eine veränderte Nutzung der Gebäude und eine angepasste Bedienung der Anlagen, Reduzierungen erreichen zu können. Dazu sollen auch die Hinweise motivieren.“

Kirchen-Ausstattung ist sensibel

Der Energieberater erklärt, historische Kirchen haben ein ähnliches Raumklima wie alte Gewölbekeller. In der kalten Jahreszeit gibt es laut Keßler weniger Probleme mit Kondensat. Schimmel bildet sich in Kirchen deshalb kaum, höchstens oberflächlich auf Staub. Während der wärmeren Jahreszeiten entsteht Kondenswasser eher, wenn es draußen warm und feucht ist und diese Luft dann in kühle Räume einströmt.

Wenn weniger geheizt wird, stellt sich auch die Frage, wie sich Frost auf das Gebäude auswirkt. Doch auch da gibt Wilhelm Keßler Entwarnung. „Da Kirchen in den meisten Fällen so gebaut wurden, dass sie nicht dauerhaft beheizt werden können, ist die Frage der Frostbildung nicht neu. Letztlich ist Frost in Kirchen unkritisch, wenn keine temperaturempfindlichen Installationen, wie Wasserleitungen vorhanden sind.“ Je nach Lage der Kirche passiere es immer wieder, dass die Temperatur unter den Gefrierpunkt fällt.

Wenn der gesamte Kirchenraum über die Luft beheizt wird, reagiert die Ausstattung auf das wechselnde Raumklima. Dadurch brauchen Kirchen ähnlich wie Museen eine Mindesttemperatur und eine bestimmte relative Luftfeuchtigkeit. Dazu kommt laut Keßler, dass Kirchengebäude selten eine gute Wärmedämmung haben und aufgrund der Bauart nicht luftdicht sind. Somit könne es zu einem unkontrollierten Luftwechsel im Kirchenraum kommen. Das führe zu starken Schwankungen des Raumklimas, die für die Ausstattung schädlich sind.