Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel haben die Doppel-Konkurrenz des Tennis-Turniers in Stuttgart gewonnen. Das Duo setzte sich im Endspiel am Sonntag gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa und die Tschechin Lucie Safarova 2:6, 6:3, 10:6 durch. Der dritte Satz wurde als Match-Tiebreak gespielt. Für ihren Erfolg erhielten die beiden zusammen ein Preisgeld von 38 665 Euro. In der Einzel-Konkurrenz war die Andernacherin Friedsam bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Neumünsteranerin Barthel hatte nicht teilgenommen.

