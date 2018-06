Friedrichshafen vor Playoff-Hinspiel gegen Rzeszów zuversichtlich

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen setzt im Hinspiel der Playoff-Runde in der Champions League gegen Asseco Resovia Rzeszów aus Polen auf die gewöhnungsbedürftigen Lichtverhältnisse und die Zuschauer in der heimischen ZF Arena. „Wenn du solche Vorteile zu Hause hast, dann willst du sie auch nutzen“, sagte Trainer Stelian Moculescu vor dem ersten Vergleich mit dem favorisierten polnischen Meister am Mittwoch (20 Uhr). Rzeszów gilt als Anwärter auf einen Platz beim Final Four Ende März in Berlin.

Um sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 18. Februar zu verschaffen, seien neben dem Heimvorteil laut Moculescu auch spielerische Faktoren entscheidend: „Der Aufschlag muss stimmen. Wenn wir dann noch die Angreifer im Block entschärfen können, dann stehen unsere Chance so schlecht nicht.“

In den Achtelfinalduellen trifft die Mannschaft vom Bodensee auf alte Bekannte. Die ehemaligen Friedrichshafener Jochen Schöps und Lukas Tichacek spielen bei Rzeszów tragende Rollen. Diagonalangreifer Schöps hatte mit dem VfB 2007 die Champions League gewonnen.

