Friedrichshafen verpflichtet „Schrankwand“ für Mittelblock

Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat den 2,06 Meter großen Kubaner David Fiel Rodriguez für seinen Mittelblock verpflichtet. Der 26-Jährige kommt aus dem französischen Turcoing und unterschreibt in Friedrichshafen einen Zweijahresvertrag, wie der VfB am Dienstag mitteilte. „Wäre David Fiel ein Produkt eines berühmten schwedischen Möbelhauses, würde man ihn vermutlich unter der Kategorie „Schrankwand“ finden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

