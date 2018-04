Der VfB Friedrichshafen hat durch die zweite Saisonniederlage eine Überraschung und den Einzug ins Final Four der Volleyball-Champions-League verpasst. Eine Woche nach dem 2:3 im Hinspiel gegen den polnischen Meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle gab es am Dienstag im Viertelfinale der Königsklasse in eigener Halle ein deutliches 0:3 (19:25, 18:25, 13:25). Bei der ersten Niederlage nach 37 Pflichtspielsiegen in Serie hatte der Pokal- und Supercup-Sieger den Favoriten aus Polen noch am Rande einer Niederlage - im Rückspiel aber blieb die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Vital Heynen chancenlos.

Kader VfB Friedrichshafen

Spielplan VfB Friedrichshafen

Infos zum Spiel

Statistiken zum Spiel