Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft steht der VfB Friedrichshafen schon im zweiten Finalspiel gegen die Berlin Volleys unter Druck. Nach der Auftaktniederlage in der Hauptstadt benötigt der Titelverteidiger heute in der Serie einen Sieg. Ansonsten könnten die Volleys schon am Sonntag vor heimischem Publikum die Serie zu ihren Gunsten entscheiden. Rekordmeister Friedrichshafen will Erfolgscoach Stelian Moculescu zum Abschied unbedingt seine 19. Meisterschaft bescheren.

Ergebnisse der Playoffs

Vorschau auf Homepage BR Volleys

Vorschau auf der VfB-Homepage

Moculescu-Profil auf der VfB-Homepage