Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der VfB Friedrichshafen hat Matthew Denmark als Ersatz für den verletzten Mittelblocker Lukas Bauer verpflichtet. Der 30-jährige Amerikaner soll bereits im Bundesliga- Spiel am Mittwoch gegen den VC Gotha (26. Januar) zum Aufgebot zählen, wie der deutsche Volleyball-Meister am Montagabend mitteilte. Denmark erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. „Wir sind froh, dass wir so schnell einen Spieler gefunden haben“, sagte VfB-Trainer Stelian Moculescu. „Das Risiko, nur mit zwei Mittelblockern zu spielen, war einfach zu groß.“ Der 2,03 Meter große Denmark spielte in der ersten Saisonhälfte für den spanischen Club SU Zaragoza.