Ein Friedhofsgärtner hat sich bei einem Sägeunfall in Baden-Baden schwer verletzt. Der 59-Jährige und sein Kollege hatten nach Polizeiangaben vom Mittwoch an einer Holztreppe gearbeitet, damit Besucher besser auf das Friedhofsgelände kommen. Dabei sei der 59-Jährige abgerutscht und habe sich mit der Säge am Bein verletzt. Der Mann kam nach dem Unfall am Dienstag in eine Klinik.

Pressemitteilung Polizei