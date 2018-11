Nach Ansicht von Friedenspreisträgerin Aleida Assmann zerfällt Deutschland in Ost und West. „Da muss neuer Zusammenhalt geschaffen werden“, sagte die Kulturwissenschaftlerin dem „Mannheimer Morgen“ (Samstag). Das Hauptproblem sieht die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels von 2018 darin, „dass wir, vereinfacht gesagt, in Ost und West zerfallen. Vielleicht hat auf dieser Ebene die Wiedervereinigung gar nicht stattgefunden.“ Die Wiedervereinigung sei zwar „staatlich verordnet worden“. Ob die Gesellschaft da mitgemacht habe, wisse man aber gar nicht.

Aleida und Jan Assmann aus Konstanz sprechen demnach am 25. November in einer Matinee am Nationaltheater Mannheim über die Wichtigkeit von Erinnerungskultur. Jan Assmann, der den Friedenspreis mit seiner Frau erhielt, sieht indes gesellschaftliche Fortschritte in Bezug auf Veränderungen. „Deutschland ist doch ein durch und durch demokratisches Land geworden“, sagte er dem Blatt. „Und wenn es jetzt die AfD gibt und andere Rechtsextreme, die das System Demokratie abschaffen wollen, dann setzen die auf einen Mentalitätswandel, der nicht wahrscheinlich ist.“