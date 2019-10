Wolken und Regen im Norden, Sonnenschein im Süden: Das Wetter zeigt sich in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen zweigeteilt. Am Mittwoch komme im südlichen Teil des Landes von Mittag an zunehmend die Sonne hervor, im Norden bleibe es eher bedeckt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während der Süden trocken bleibe, müsse der Norden mit gelegentlichen Regenschauern rechnen.

Ähnlich ungleich sind die Wetteraussichten für die Landesteile am Donnerstag. Insbesondere im Südosten sei die Chance auf viel Sonnenschein hoch, sagte der Meteorologe. Am Freitag könne es auch im Süden regnen, überwiegend bleibe es dort jedoch trocken. Die erwarteten Höchstwerte liegen in den nächsten Tagen bei rund 14 Grad im Bergland, 17 Grad in Oberschwaben und 21 Grad am Oberrhein.

DWD-Ausblick für Baden-Württemberg