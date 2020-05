Viel Sonne, wenige Quellwolken: Der Sonntag bleibt in Baden-Württemberg freundlich. Im Bergland gebe es aber noch einige Quellwolken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad im höheren Südschwarzwald und 22 Grad am Rhein. In der Nacht zum Montag sei vereinzelt mit leichtem Bodenfrost zu rechnen.

Auch die neue Woche startet mit viel Sonne, den Meteorologen zufolge bleibe es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad im höheren Bergland und 25 Grad im Rheintal.

DWD BaWü