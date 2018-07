Karlsruhe/Sinsheim (dpa/lsw) - Die Gegner des geplanten Sinsheimer Hallen- und Wellnessbades haben eine juristische Niederlage erlitten. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe erklärte ein Bürgerbegehren gegen das Bad für unzulässig. In einem Eilverfahren verweigerten die Richter der Bürgerinitiative einen vorläufigen Rechtsschutz, wie das Gericht am Montag mitteilte. Damit kann die 35-Millionen-Euro-Investition weiter vorangetrieben werden. Die Stadt soll sich mit bis zu acht Millionen Euro an dem Bau beteiligen, weil das Bad auch für den Schulsport zur Verfügung stehen soll. Die Gegner befürchten, dass diese Zahlungen der bereits mit rund 15 Millionen Euro verschuldeten Stadt das Genick brechen könnten.