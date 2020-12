Freiwillige für Impfzentren in BaWü gesucht - So können Sie helfen

Noch in diesem Jahr sollen die Impfungen gegen das Corona-Virus starten. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht, dann bereits nach den Feiertagen am 27. Dezember. Nur: Es fehlt an Helfern für die hunderten Impfzentren im ganzen Land.

Auch in Baden-Württemberg sucht die Landesregierung deshalb nach Freiwilligen, die in den Impfzentren mithelfen. Der Aufwand - organisatorisch und auch logistisch - ist riesig. 5000 Ärzte haben sich nach Angaben der dpa in Baden-Württemberg bereits gemeldet, in Bayern sogar 6000.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nannte die großangelegte Impfaktion eine "Herkulesaufgabe", die alle unterstützenden Hände brauche.

In Baden-Württemberg sollen zeitnah neun zentrale Impfzentren einsatzbereit sein - in den Universitätsstädten Ulm, Tübingen, Heidelberg und Freiburg sowie zusätzlich in Stuttgart, Karlsruhe, Offenburg und Rot am See.

Rund 50 weitere "Kreisimpfzentren" dann ab 15. Januar 2021, zusätzlich wird es mobile Impfteams geben, die etwa in Pflegeheimen impfen.

Wer kann sich als freiwilliger Helfer melden?

Laut Gesundheitsministerium in Stuttgart wird medizinisches Fachpersonal gesucht - etwa Rettungssanitäter, Pflegekräfte und Medizinisch-Technische Assistenten, Apotheker oder Medizinstudenten ab dem siebten Semester oder im praktischen Jahr.

Aber nicht nur das: Auch Helfer für die Verwaltung oder zur Unterstützung der Abläufe - etwa bei der Anmeldung oder zur Dokumentation - werden gesucht. Ebenso Reinigungskräfte.

Wo können sich Freiwillige melden?

Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig helfen wollen, können sich direkt bei den jeweils für ihre Region zuständigen Regierungspräsidien melden:

Was ist bei der Bewerbung zu beachten?

Freiwillige müssen eine Einwilligungserklärung unterzeichnen. Zu finden ist die auf den jeweiligen Internetseiten der Regierungspräsidien unter „Aktuelles“ oder hier:

Regierungspräsidium Stuttgart

Regierungspräsidium Karlsruhe

Regierungspräsidium Tübingen

Regierungspräsidium Freiburg

Diese Erklärung bitte ausfüllen und als Anhang an die oben genannte Mail-Adresse des jeweiligen Regierungspräsidiums schicken. In der Erkärung können Sie unter anderem ihre Ausbildung und auch das gewünschte Einsatzgebiet angeben, aber auch die Zeit, in der Sie als Helferin oder Helfer zur Verfügung stehen.

Gilt das auch für Ärzte?

Ärztinnen und Ärzte können sich hier online melden oder per E-Mail unter abfrage@laek-bw.de.

Um klassische Impfstoffe herstellen zu können, braucht es viel Zeit und hunderte Millionen von Eiern. Viel Aufwand, der bei der neuen genbasierten Impfung wegfällt. Dieses Video erklärt Ihnen, warum das so ist.

Was passiert nach der Bewerbung?

Hat technisch alles geklappt, sollten Sie eine automatische Antwortmail des jeweiligen Präsidiums bekommen. Dort laufen alle Anmeldungen zusammen und werden koordiniert. Das Präsidium leitet die Anmeldungen dann an die jeweiligen Impfzentren weiter. Die dortigen Verantwortlichen melden sich bei den angemeldeten Freiwilligen und besprechen die Details.

Wann sollen die Freiwilligen eingesetzt werden?

Geimpft werden soll an sieben Tagen in der Woche, jeweils in der Regel von 7 bis 21 Uhr in zwei Schichten. Wie genau das geregelt ist, auch vertraglich, liegt bei den jeweiligen Betreibern des Impfzentrums.

Können Freiwillige selbst entscheiden, wo und für wie lange sie eingesetzt werden wollen?

Ja. Den Standort und auch den Umfang der Hilfe kann jeder selbst festlegen.

Können Freiwillige auch wieder einen Rückzieher machen?

Ja, auch das ist natürlich möglich. Die Bereitschaft kann auch widerrufen werden.

Werden Freiwillige für ihre Hilfe bezahlt?

Klar ist: Es soll eine Aufwandsentschädigung geben. Wie hoch die genau ist, ist aber noch nicht klar - und wohl auch unterschiedlich.

Werden die ehrenamtlichen Helfer selbst geimpft?

Nein. Laut Sozialministerium soll die Reihenfolge der Impfungen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission erfolgen - also nach medizinischer Priorität. Eine vorgezogene Impfung der freiwilligen Helfer als Entlohung für ihre Arbeit wird es also nicht geben.

Müssen Arbeitgeber die Helfer freistellen?

Nein. Es gibt kein Recht auf Freistellung oder Urlaub für diese Tätigkeit. Das Sozialministerium ruft die Arbeitgeber allerdings dazu auf, die ehrenamtliche Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich zu machen.

Warum gibt es überhaupt Impfzentren?

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen müssen einige Impfstoffe bei minus 70 Grad gekühlt werden. Das ist nicht in jeder Praxis und Apotheke möglich. Zudem können in den Zentren sehr viel mehr Menschen zeitgleich geimpft werden. So können auch große Mengen der Impfstoffe verbraucht werden, ehe sie verfallen. Dann wären da noch spezielle Sicherheitsvorkehrungen, die eingehalten werden müssen - das ist in großeren Impfzentren besser zu kontrollieren, als in einer kleiner Praxis.

In Baden-Württemberg werden unter anderem ein Baumarkt und eine Tennishalle zu Impfzentren umfunktioniert, ebenso das Kulturzentrum Liederhalle in Stuttgart.