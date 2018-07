Freilaufender Hund beißt Frau: Halter geht einfach weiter

Eine Frau ist in Karlsruhe von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 39-Jährige am Sonntag mit ihren beiden angeleinten Hunden einen Spaziergang gemacht. Plötzlich kam demnach ein schwarzer Hund angelaufen und wollte einen ihrer Hunde angreifen. Als die Frau die Leine zurückzog, sprang der Hund nach oben und biss sie in den Unterarm. Ohne sich um die Frau zu kümmern, ging der unbekannte Halter des freilaufenden Hundes weiter. Die Wunde der Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Mann.

Meldung der Polizei