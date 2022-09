Freikarten fürs Museum Ravensburger gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Samstag, 3. September, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880031 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Ravensburger Museum“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Wie wird ein Buch gemacht und warum passt bei Puzzles immer genau ein Teil zum anderen? Was verbindet Unternehmensgründer Otto Maier mit Friedrich Fröbel, dem Erfinder des Kindergartens? Mitten in Ravensburg lädt das Museum Ravensburger im ehemaligen Stammsitz des weltbekannten Buch- und Spieleverlags zu einem Familienausflug zu Memory, Malefitz & Co. ein. Auf über 1000 Quadratmetern entdecken die Besucher Spiele, Puzzles und Bücher aus Geschichte und Gegenwart des Verlags mit dem blauen Dreieck.

Lesen, Hören, Experimentieren, Spielen und Raten: Der Besuch im Mitmachmuseum spricht alle Sinne an. Bücherwürmer lauschen spannenden Geschichten im Nest des Leseraben. Kreative Köpfe probieren sich im Mandala-Design. Spielfreunde lassen in der Spiele- und Leselounge mit ihren über 1300 Büchern, Spielen und Puzzles oder im „Spielehof“ die Würfel rollen – natürlich erst, nachdem sie am Beispiel des Spieleklassikers „Das verrückte Labyrinth“ erfahren haben, wie aus einer Idee ein fertiges Gesellschaftsspiel entsteht. Wer glaubt, die Ausstellung ist nur etwas für Kinder, irrt. Auch Erwachsene geraten ins Schwärmen, wenn sie neu entdecken, was sie schon früher gut fanden. Sie erkunden die Ausstellung am besten mit einer digitalen Führung.

Wir verlosen heute zweimal vier Eintrittskarten für das Ravensburger Museum, das sich in einem der ältesten Gebäude der Stadt befindet.