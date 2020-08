Ausgesuchte Oldtimer im Kontext mit Kunst, Aufsehenerregende Lichtkunst in spektakulärer Architektur, künstliche und künstlerische Inszenierung in einer Naturlandschaft direkt am Hohentwiel nahe Singen – diese Gegensätze stoßen sich im MAC Museum Art & Cars nicht ab, sondern ziehen sich an. So entsteht eine besondere Atmosphäre, die alle Ausstellungsräume mit rund 4000 Quadratmetern durchweht.

Jeder Museumsbesucher soll sich wie ein willkommener Gast fühlen. Und weil Gäste selten allein kommen, steht im MAC Museum Art & Cars auch das Treffen von Freunden im Mittelpunkt. Mit dem Restaurant und Café PARK 1 und einem wunderschönen Museumsgarten mit einzigartigem Blick auf den Vulkanberg Hohentwiel haben die Gründer ganz bewusst einen Ort zum Zusammenkommen und sich Austauschen geschaffen. Denn es geht um viel mehr als nur darum, Kunst zu konsumieren.

Wir verlosen heute einen Gutschein für zwei Personen, der den Eintritt ins MAC beinhaltet sowie eine Verzehrgutschrift von 50 Euro.Kunst und Kulinarik konsumierenWer den Gutschein gewinnen möchte, muss bis spätestens Sonntag, 30. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Mac“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: