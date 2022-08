Freikarten für Trampolinpark gewinnen

Lust auf große Sprünge? Dann sollten Sie heute unbedingt bei unserer Verlosung mitmachen. Zu gewinnen gibt es nämlich viermal zwei Karten für eine Stunde in der Jumptown in Bad Saulgau. Hinter dem Begriff Jumptown verbirgt sich ein Tramolinpark in der Halle. In Bad Saulgau ist er in zwölf unterschiedliche Bereiche unterteilt. Es gibt zum Beispiel den Ninja-Parcours, die Freejump-Area, die Schnitzelgrube, die Bolderwand und die Dodgeball-Area. Entsprechend ist er auch für Groß und Klein geeignet. Die Jumptown in Bad Saulgau ist übrigens der erste Trampolinpark Oberschwabens.

Spezielle Veranstaltungen wie zum Beispiel die „Socktober-Festparty“, bei der alle Springer in Tracht Original Jump Town Sprungsocken geschenkt bekommen, sorgen für Abwechslung. Übrigens: Mit der Abokarte der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es Ermäßigungen.

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Freitag, 26. August,

24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 00 30 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Jumptown“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

