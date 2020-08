Aulendorf - Es gibt auch verregnete Ferientage. Dann bietet sich ein Besuch im Schloss Aulendorf geradezu an. Dort findet noch bis zum 11. Oktober eine große Playmobil-Ausstellung statt.

Drachen, exotische Tiere, Action im Cargo-Hafen – der Hamburger Künstler Oliver Schaffer inszeniert farbenprächtige Dioramen und verwandelt das Schloss Aulendorf in eine fantasievolle Spielzeug-Landschaft. Schaffers Sammlung ist inzwischen auf über 200 000 Playmobil-Figuren angewachsen und war auch schon im Westflügel des weltberühmten Louvre ausgestellt. In Aulendorf darf an Spieltischen auch selbst gebaut werden. (sz)