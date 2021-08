„Sommerzeit“-Gewinnspiel: Freikarten für die Insel Mainau zu gewinnen

Hinweis: Ein Anruf kostet 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und ihres Wohnorts in der Schwäbischen Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie unter http://www.schwaebische.de/datenschutz

Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Samstag, 8. August, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 00 31 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Mainau“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen.

Blühende Wasser, schwimmende Gärten“, so lautet 2021 das Motto des Blumenjahrs auf der Insel Mainau. Ergänzend zu den Installationen aus dem Vorjahr, wie zum Beispiel den künstlerisch angelegten Badewannen vor einem bunten Blumenbeet mit Zierlauchsorten, sind viele weitere faszinierende Wasserspiele und Kreationen zu bestaunen.

Für neue Akzente sorgen in diesem Jahr besonders die Wasserskulpturen der polnischen Bildhauerin Małgorzata Chodakowska, die hauptsächlich am Südufer der Mainau und im Rosengarten zu finden sind und unter denen sich beispielsweise eine tanzende Primaballerina mit einem Tutu aus Wasser befindet.

Die letzten Vorbereitungen laufen - und schon bald ist hier auf der Insel Mainau alles angerichtet.

Alles andere als trocken präsentiert sich zudem die Herbstausstellung im Palmenhaus, bei der vom 24. September bis 24. Oktober unter dem Titel „Agave, Aloe & Co. – Sukkulente Pflanzen aus aller Welt“ eben jene Trockenkünstler kunstvoll in Szene gesetzt werden. Eine sommerliche Pflanzenpracht sowie ein beeindruckender Baumbestand im Park und die traditionelle Dahlienschau im Herbst runden den Besuch der Blumeninsel im Bodensee ab. Ein weiterer Veranstaltungstipp: Am ersten Oktoberwochenende findet das Gräfliche Schlossfest statt.

Dieses Gewinnspiel läuft bis 7.8.2021 um 24 Uhr

Wir verlosen heute drei Familienkarten sowie zweimal zwei Tagestickets für die Blumeninsel.

Über 500 Freizeittipps in der Region

Sie sind noch auf der Suche nach Freizeittipps in der Region? Kein Problem. Mit unserer neuen Freizeitkarte haben Sie die Auswahl aus über 500 Ausflugszielen im Südwesten.

+++ Hier kommen Sie zur Freizeitkarte +++