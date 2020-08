Freikarten für die Ausstellung der Terrakotta-Armee zu gewinnen

Man nennt sie auch das achte Weltwunder, die 8000 Figuren aus Terrakotta, die Mitte der 1970er-Jahre in China gefunden wurden: die Terrakotta-Armee. Millionen von Touristen haben die Figuren-Armee des ersten chinesischen Kaisers in den vergangenen Jahren bereits besucht. Derzeit ist ein Besuch vor Ort in China ein bisschen schwierig wegen des Coronavirus – aber die gute Nachricht: Um die Armee zu besichtigen, muss man nicht nach Fernost reisen. Es reicht ein Besuch in Ulm. Denn im Blautal-Center sind noch bis zum 1. November fast 200 der Figuren in originalgetreuen Repliken ausgestellt.

Wir verlosen heute dreimal vier Eintrittskarten für die Ausstellung der Terrakotta-Armee. Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Sonntag, 9. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Terrakotta“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz.