Rund 200 Berberaffen leben am Affenberg in Salem in einem 20 Hektar großen Waldstück. Sie bewegen sich hier frei und so bieten sich tolle Beobachtungsmöglichkeiten ihrer natürlichen Verhaltensweisen. Aktuell gibt es am Affenberg zwölf Affenbabys, die gerade dabei sind, ihre ersten Kletterübungen zu machen. Mutig halten sie sich am Baumstamm fest und versuchen ihn Stück für Stück zu erklimmen. Dabei werden sie stets von den älteren Gruppenmitgliedern beobachtet und beschützt. Aufgrund der optimalen Haltungsbedingungen eignet sich der Affenberg hervorragend für Forschungsprojekte. Aktuell wird der Geruchssinn der Berberaffen untersucht, denn bislang weiß man noch nicht, wie stark dieser ausgeprägt ist. Und auch bei den Störchen wird geforscht. Um die Flugrouten der Jungstörche zu untersuchen, hat das Radolfzeller Max-Planck-Institut einige Jungstörche am Affenberg mit Sendern ausgestattet. Diese können dann anhand der App „Animal Tracker“ verfolgt werden.

Wir verlosen heute fünfmal zwei Eintrittskarten für den Affenberg in Salem. Mitmachen lohnt! (sz)