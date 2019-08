Rund acht Wochen alt sind die Affenbabys, die im Mai zur Welt gekommen sind und nun am Affenberg in Salem auf Entdeckungstour gehen. Immer unter strenger Beobachtung ihrer Mütter, versteht sich. Doch neben den Muttertieren sind auch die Männchen in der Betreuung des Nachwuchses aktiv.

Das ist eine Besonderheit bei den Berberaffen, umso spannender ist die Beobachtung der Tiere, die auf dem Affenberg fast wie in freier Wildbahn leben. Drollig und gewagt muten die Entdeckungstouren der Kleinen an. Viel Spannendes gibt es auch bei den Fütterungen durch die Parkmitarbeiter zu erfahren, die während des Tages regelmäßig stattfinden. Und ganz bestimmt erlebt man dabei die jüngsten Mitglieder der Affengruppen in Aktion.

Die Berberaffen sind jedoch nicht die einzigen Bewohner auf dem Gelände. Dort leben auch eine Damwildherde, zahlreiche Wasservögeln und eine frei fliegende Storchenkolonie.

