Freikarten für das Ravensburger Spieleland im Lostopf

Im Ravensburger Spieleland treffen die Kleinen täglich auf ihre großen TV-Stars wie Käpt’n Blaubär und die Maus aus der „Sendung mit der Maus“. Der mehrfach zu Deutschlands familienfreundlichstem Themenpark ausgezeichnete Freizeitpark bietet über 70 Attraktionen in acht verschiedenen Welten.

Neu in diesem Jahr ist die „Activity World“ mit den Lieblingen aus „Die Maulwurf Company“. Kinder sprinten im Sandparcours um die Wette, hüpfen auf Trampolinen hinauf in die Lüfte und buddeln, was die Schaufel hält auf dem goldenen Sandspielplatz. Mit dem „Radio 7“- Drachenkinder gGmbH-Spielplatz eröffnete in diesem Jahr zudem der erste Inklusionsspielplatz in einem deutschen Freizeitpark. Hier spielen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam.

Handwerkliches Geschick und Teamarbeit ist in der 600 Quadratmeter großen „Bosch Car Service Werkstattwelt“ gefragt, wenn Kinder und ihre Eltern zum Um-die-Wette-Räderwechsel antreten. Eine gewisse Geschicklichkeit sollte man auch für die Schoko-Werkstatt mitbringen. Mutige Kinder legen sich in der Brio-Metro mit 40 Stundenkilometern in die Kurven, trauen sich zum Nilpferd in der Wasserbahn oder überqueren die freischwebende Reka-Alpenschlucht über dem Sturzbach des Alpin-Raftings. Auch der Fallturm „Hier kommt die Maus“ verursacht Nervenkitzel.

Wir verlosen heute zweimal zwei Eintrittskarten für das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren. Also: mitmachen, anrufen und gewinnen! Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück.