Abkühlung erwünscht? Dann ist ein Besuch in der klimatisierten Unterwasserwelt oder in der Antarktis bei den drolligen Eselspinguinen – kurzum ein Abstecher ins Sea Life in Konstanz – genau das Richtige. Außerdem dreht sich dort noch bis zum 9. September alles um raubeinige Piraten und wunderschöne Meerjungfrauen. Auf der Suche nach einem versunkenen Schatz erleben kleine und große Abenteurer eine spannende und interaktive Reise auf den Grund des Meeres. Denn das Schiff des kleinen Piraten ist in einen schweren Sturm geraten und gekentert. Nur durch die Hilfe der Meerjungfrau und mutigen Besuchern kann er es schaffen, seinen wertvollen Schatz wiederzuerlangen. Auf dem Tauchgang erleben Jung und Alt faszinierende Abenteuer und lernen gleichzeitig viel Wissenswertes rund um die Unterwasserwelt. Für alle Teilnehmer der Piraterie gibt es eine Urkunde, die Jungs als waschechte Piraten und Mädchen als zauberhafte Nixen auszeichnet. Im neuartigen virtuellen Beluga-Dome können Sea-Life-Besucher außerdem die Beluga-Wale Little Grey und Little White beobachten.

