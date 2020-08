Die Landschaft Oberschwabens einmal anders erleben – nämlich an Bord der Öchsle-Museumsbahn. Gar nicht so selbstverständlich in diesen Corona-Zeiten. Doch wegen des hohen Beliebtheitsfaktors haben die Verantwortlichen beschlossen, ihre Museumsbahn während des Sommers wieder dampfen zu lassen.

Jeweils donnerstags (bis 10. September) und sonntags (bis 11. Oktober) können Passagiere in die unter Denkmalschutz stehende, einzige erhaltene Schmalspurbahn der ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen, die 1899 in Betrieb ging, steigen. Die kohlebefeuerte Dampflokomotive zuckelt 19 Kilometer weit gemütlich durchs Land und braucht dafür 70 Minuten.

Fünf Tickets für zwei Personen

Bei den Fahrten des Öchsle wird in diesem Jahr allerdings kein Speisewagen mitfahren. Die Passagiere können sich aber auf dem Bahnsteig am Bahnhof in Ochsenhausen mit Speisen und Getränken versorgen. Eine Reservierung wird empfohlen unter Telefon 07352/922026.

Wir verlosen heute fünfmal für je zwei Personen eine Hin- und Rückfahrt mit dem Öchsle. Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Freitag, 7. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Öchsle“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen.

Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz.

AboKarte-Besitzer und eine Begleitperson erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf die Fahrten der Öchslebahn und von 17. bis 30. August sogar 30 Prozent auf die Familienkarte.