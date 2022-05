Bauern protestieren gegen Özdemirs Pläne zum Auftakt des Agrarministertreffens

Wenn Cem Özdemir am Freitag seine internationalen Gäste zur G7-Agrarministerkonferenz auf Schloss Hohenheim bei Stuttgart begrüßt, erwartet ihn eine Mahnwache der „Freien Bauern“ Baden-Württemberg. Das hat die Organisation angekündigt. Die Mahnwache beginnt am Freitagmorgen auf dem Parkplatz in Sichtweite zum Tagungsort.

„Versorgungssicherheit braucht starke bäuerliche Tierhaltung“, sagt Landessprecher Thomas Frenk aus Nonnenweier am Oberrhein, der zu der Aktion aufgerufen hat.

Er lädt den Minister auf den in der Nähe liegenden Milchviehbetrieb der Familie Hiller in Stuttgart-Degerloch ein. Özdemir möge endlich aufhören, durch falsche oder widersprüchliche Aussagen den Eindruck zu erwecken, man könne mit weniger Tieren mehr Menschen ernähren, verlangt Frenk.

Die Landesgruppe Baden-Württemberg der „Freien Bauern“ hat sich im März gegründet, als dritter Landesverband nach Niedersachsen und Brandenburg. Alle Aktiven haben sich laut Frenk früher in der Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ engagiert. Stellvertretender Landessprecher ist der 41-jährige Anton Abele, Schweinemäster und Biogasanlagenbetreiber aus Tannhausen im Ostalbkreis.

Bauern wollen realistischen Eindruck vermitteln

Die „Freien Bauern“ sehen sich als Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe in Deutschland. Sie wenden sich gegen „Wachstumswahn und Ökoterror“ und wollen eine Stimme sein für die „ganz normalen Bauern, die alles richtig gemacht haben – und keine Lust haben, alles anders zu machen“, wie es auf der Website heißt.

Statt seine Gäste durch den Botanischen Garten zu führen und ihnen Projekte der in Stuttgart-Hohenheim ansässigen Universität zu zeigen – wie im Programm vorgesehen – solle sich Özdemir einen „realistischen Eindruck“ vor Ort machen, so die Bauern-Vertreter: „Ihr Problem ist nicht die agrarwissenschaftliche Theorie, sondern die landwirtschaftliche Praxis.“

Um einer drohenden Nahrungsmittelknappheit wirksam zu begegnen, müsse der Minister seine ideologischen Scheuklappen ablegen und konstruktiv mit denen reden, die Nahrungsmittel produzieren.

Der Deutsche Bauernverband fordert unterdessen in einer gemeinsamen Erklärung die Teilnehmer des G7-Agrarministertreffens am 13. und 14. Mai in Stuttgart auf, die Ernährungssicherung in den Mittelpunkt ihrer Beratungen zu stellen.

Verbandspräsident Joachim Rukwied appelliert, Ernährungssicherheit durch eine starke EU-Landwirtschaft und offene Handelswege sicherzustellen: „Grundlage von Frieden und Wohlstand ist eine sichere Ernährung der Bevölkerung. Wir Bauern bieten an, unseren Teil dazu beizutragen, um die Versorgungsengpässe an Nahrungsmitteln, vor allem in Afrika, Asien und Arabien, zu reduzieren.“