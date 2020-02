Freiburgs Trainer gibt nach Kochs Kopfverletzung Entwarnung

Freiburgs Trainer Christian Streich hat nach der Kopfverletzung von Nationalspieler Robin Koch Entwarnung gegeben. „Es sieht so aus, als ob alles in Ordnung ist“, sagte Streich am Samstag nach dem 1:0-Sieg des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt: „Mir geht's gut““.

Der 23-Jährige war beim Stand von 0:0 nach einem Zweikampf mit Hoffenheims Diadie Samassekou mit dem Kopf gegen eine Werbebande geprallt und musste in der 28. Minute mit einer blutenden Wunde ausgewechselt werden. Für Koch brachte SC-Trainer Christian Streich Verteidiger Manuel Gulde ins Spiel.

