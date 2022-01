Freiburgs Schade fit - Sosa rückt in die Stuttgart-Startelf

Der SC Freiburg kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Südwest-Duell der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart auf Kevin Schade bauen. Der Flügelspieler hatte im Achtelfinale des DFB-Pokals, das die Breisgauer am Mittwoch mit 4:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim gewannen, einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Trainer Christian Streich hatte Bedenken, ob sein Schützling rechtzeitig fit sein würde. Somit vertraut der Coach der Startelf, die auch schon in Sinsheim auf dem Feld stand.

Bei den Schwaben kann Borna Sosa nach überstandener Muskelverletzung wieder eingreifen. Der Kroate rückt für Nikolas Nartey in die Anfangsformation. Es ist die einzige Veränderung, obwohl der VfB seit vier Spielen auf einen Treffer und einen Sieg wartet. Auf der Bank sitzt nach überstandener Corona-Infektion Angreifer Silas Katompa Mvumpa.

