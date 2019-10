Freiburgs Rechtsverteidiger Kübler fällt erneut lange aus

Rechtsverteidiger Lukas Kübler vom SC Freiburg bleibt das Verletzungspech treu. Der 27-Jährige wird sich am Dienstag wegen einer Trainingsverletzung einer Knie-Operation unterziehen und bis auf Weiteres ausfallen, wie der badische Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Erst am vergangenen Spieltag hatte Kübler beim 2:2 gegen Borussia Dortmund erstmals wieder in der Startelf gestanden, nachdem er ein halbes Jahr wegen eines Bruchs des Sprunggelenks gefehlt hatte.

