Freiburgs Präsident Keller: „Bundesliga bildet genügend aus“

Präsident Fritz Keller vom SC Freiburg sieht nach dem WM-Vorrunden-Aus kein Nachwuchsproblem im deutschen Fußball. „Die Bundesliga bildet mit ihren Nachwuchsleistungszentren genügend Spieler aus. Ich glaube, dass da genügend Spieler sind, die den deutschen Pass haben und nationalmannschaftsfähig sind“, sagte Keller am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wie die Bundesligisten zu einer erfolgreichen Zukunft des Nationalteams beitragen könnten.

Der 61-Jährige bestätigte zudem die Rückendeckung für Bundestrainer Joachim Löw. „Man sollte schauen, was er in den Jahren vorher alles geleistet hat. Ich bin mir sicher, dass er die Wende schaffen wird. Ich bin mir sicher, dass er weiß, was zu tun ist“, sagte Keller.

Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hatten sich am Dienstag in Frankfurt mit den Spitzen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) getroffen. Danach waren sich die Beteiligten einig gewesen, dass künftig die Trainerausbildung, die Nachwuchsleistungszentren und alle Nachwuchsmannschaften unterhalb der erfolgreichen U21 gestärkt werden müssten.

Sportliche Leitung DFB-Auswahl

Spiele und Termine DFB-Auswahl

DFB-Präsidium