Freiburgs Höfler nach Innenbandriss wieder in der Startelf

Mittelfeldspieler Nicolas Höfler gibt nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback für den SC Freiburg im Spiel gegen Rekordmeister FC Bayern München. Der 29-Jährige steht nach seinem Innenbandriss im Knie für die Partie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) erstmals wieder in der Startelf der Mannschaft von Trainer Christian Streich. Höfler hatte sich die Verletzung im vergangenen November zugezogen und seitdem nicht mehr in der Fußball-Bundesliga gespielt.

