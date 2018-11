Der SC Freiburg muss in der Fußball-Bundesliga möglicherweise für längere Zeit auf Mittelfeldspieler Nicolas Höfler verzichten. Der 28-Jährige verletzte sich bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag am Knie. „Bei Höfler sieht es ganz schlecht aus. Da hat es richtig geknallt bei einem Zweikampf. Jetzt hoffen wir, dass es kein Kreuzbandriss ist. Das wäre eine Katastrophe“, sagte Freiburgs Trainer Christian Streich.

Auch Flügelspieler Roland Sallai droht auszufallen. Der 21-jährige Ungar habe sich im Adduktorenbereich verletzt, sagte Streich. Bei beiden Akteuren solle eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

