Mohamed Dräger wechselt vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zu Olympiakos Piräus. Die Breisgauer bestätigten am Sonntag den Transfer des 24-Jährigen zum griechischen Rekordmeister, bei dem der tunesische Nationalspieler einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Dräger spielte nach seiner Ausbildung in Freiburg in den vergangenen zwei Jahren auf Leihbasis beim SC Paderborn, für den er 32 Zweitliga- und 18 Bundesligaspiele absolvierte. Für Freiburg kam er im Oberhaus nur zweimal zum Einsatz.

Vereinsmitteilung