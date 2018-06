Freiburg (dpa/lsw) - Fünfeinhalb Jahre nach dem Amtsantritt muss der Freiburger Uni-Rektor Hans-Jochen Schiewer (58) um seinen Posten kämpfen. Zur turnusgemäßen Rektorenwahl der Albert-Ludwigs- Universität hat der Amtsinhaber Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Neben Schiewer tritt auch Vize-Rektor Heiner Schanz (48) an. Gewählt werde hinter verschlossenen Türen durch den elf Mitglieder zählenden Universitätsrat, sagte ein Sprecher der Hochschule. Nur dieser wisse, ob es noch weitere Bewerber gebe. Endgültig entschieden werde am Mittwoch, wenn der Senat den neuen Rektor ernenne. Das Votum des Universitätsrates diene dabei nur als Vorschlag.

Der Mittelalterexperte Schiewer war im Juli 2008 zum Uni-Rektor gewählt worden, Schanz wurde wenig später einer seiner drei Stellvertreter. Die Wahl war damals notwendig geworden, weil Uni-Rektor Andreas Voßkuhle als Vizepräsident zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gewechselt war. Voßkuhle ist heute Präsident des Gerichts.

Die Freiburger Albert-Ludwigs-Universität wurde 1457 gegründet und ist damit eine der ältesten Universitäten in Deutschland. Sie hat heute nach eigenen Angaben knapp 25 000 Studenten und mehr als 6600 Mitarbeiter. Hinzu kommen rund 10 000 Beschäftigte an der Uniklinik, dem drittgrößten Klinikum Deutschlands. Freiburg ist eine von neun Universitäten in Baden-Württemberg.

