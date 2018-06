Freiburg (dpa/lsw) - Die rund 7000 Einwohner zählende Gemeinde Saerbeck im Münsterland sowie die von Bürgern finanzierte Solarcomplex AG in Singen am Bodensee werden mit dem diesjährigen Georg-Salvamoser-Preis ausgezeichnet. Die beiden Preisträger erhalten jeweils 20 000 Euro, teilte die Jury am Freitag in Freiburg mit. Ein mit 10 000 Euro dotierter Sonderpreis gehe an das ökologisch orientierte Freiburger Hotel Victoria. Die Preise werden am 16. März in Freiburg verliehen. Der Preis wird jährlich von der Georg-Salvamoser-Stiftung und der Stadt Freiburg vergeben und ist nach Angaben der Stifter einer der höchstdotierten Umweltpreise in Deutschland.

