Freiburger Professorin warnt vor Kokosöl - und landet Youtube-Hit

Im Internet und unter Ernährungsexperten wird Kokosöl bisher als Superfood gehandelt und gilt als gesunder Alleskönner. In einem Vortrag zu Ernährungsirrtümern an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg behauptet Prof. Dr. Dr. Karin Michels vom Institut für Prävention und Tumorepidemiologie am Universitätsklinikum Freiburg das Gegenteil. Kokosöl dei das "reine Gift" und sogar "noch schlimmer als Schweineschmalz".

„Kokosöl ist eines der schlimmsten Nahrungsmittel, die sie überhaupt zu sich nehmen können“, warnt Michels in einem Vortrag.

Denn Kokosöl bestehe zu rund 90 Prozent aus gesättigten Fettsäuren. Diese erhöhen, laut Michels, den LDL-Cholesterin-Wert und begünstigt Herz- und Kreislauferkrankungen wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Statt Kokosöl empfiehlt die Professorin Fette und Öle mit überwiegend ungesättigten Fettsäuren wie Olivenöl, Rapsöl oder Leinöl.

Uni hätte selbst nicht mit dieser Resonanz gerechnet

Die deutlichen Aussagen der Freiburger Ärztin sorgen für Gesprächsstoff im Internet. Viele Youtuber reagieren in ihren Videos, tausende User diskutieren darüber - und kritisieren, dass die Professorin keine Studien als Grundlage für ihre Kritik am Kokosöl nennt. Lediglich die Amerikanische Herzgesellschaft habe die Empfehlung herausgegeben, "dass man auf keinen Fall Kokosöl essen" solle, sagt die Professorin in ihrem Vortrag.

Die Video-Aufnahme des Vortrags wurde auf Youtube bis zum Mittwochvormittag fast eine Million Mal aufgerufen. Im Gespräch mit der "Badischen Zeitung" zeigt sich der Uni-Pressesprecher Benjamin Waschow überrascht. "Damit haben wir ehrlich nicht gerechnet. Aber es freut einen als Kommunikator natrülich, wenn eine Expertin des Uniklinikums einen so durchschlagenden Erfolg hat", sagt er.

Kommentarfunktion ist gesperrt

Besonders ärgerlich für viele Nutzer: Die Universität Freiburg hat die Kommentarfunktion für das Video gesperrt. "Es wäre schlicht nicht möglich, auf alle Kommentare adäquat einzugehen", sagt Pressesprecher Waschow. Die Universität habe deshalb schon vor längerer Zeit, und nicht nur bei diesem Video, die Kommentarfunktion bei Youtube gesperrt.

Mehr entdecken: In der Küche nur wenige Ölsorten nutzen