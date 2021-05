Freiburger Preußer wird Trainer von Fortuna Düsseldorf

Der bisherige Freiburger Nachwuchstrainer Christian Preußer wird neuer Trainer von Fortuna Düsseldorf. Der 37-Jährige unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre. Das gab der Club aus der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt. Auch Bundesligist SC Freiburg, mit dessen zweiter Mannschaft Preußer in der Regionalliga Südwest vor dem Aufstieg in die Dritte Liga steht, bestätigte den Wechsel. Preußer folgt in Düsseldorf auf Uwe Rösler, der den Bundesliga-Aufstieg mit den Rheinländern in der abgelaufenen Saison verpasste.

Fortuna-Vorstandsmitglied Klaus Allofs sagte laut Mitteilung, dass der Club mit der Wahl „einen neuen Weg“ gehe. „Er hat in Freiburg über einen längeren Zeitraum bewiesen, dass er junge Spieler formen und eine Mannschaft entwickeln kann. Das sind genau die Attribute, die wir für unseren Cheftrainer-Posten gesucht haben.“

© dpa-infocom, dpa:210527-99-762817/2

Preußer-Profil im DFB-Datencenter

Fortuna-Mitteilung