Die Polizei in und um Freiburg wird künftig dauerhaft mit Segways unterwegs sein. Ein vor zehn Monaten begonnener Praxistest der Beamten mit den elektrisch angetriebenen Stehrollern war erfolgreich, sagte ein Sprecher am Freitag in Freiburg. Die Polizei habe daher nun zwei Roller gekauft, investiert worden seien hierfür 16 300 Euro. Es seien die zwei ersten Segways der Polizei in Baden-Württemberg. Die bisherigen Roller hatte die Polizei geleast, sie waren in der Freiburger Innenstadt unterwegs.

Die Polizei plant den Angaben zufolge nun, die Fahrzeuge auch andernorts einzusetzen. Mit ihnen könnten Beamte Präsenz zeigen, sagte der Leitende Polizeidirektor Berthold Fingerlin. Zudem werde Bürgernähe ermöglicht. „Wegen der erhöhten Position haben Beamte einen guten Überblick“, sagte Fingerlin. „Gleichzeitig kommen sie gut in Kontakt mit Bürgern und sind mühelos ansprechbar.“

Segways eigneten sich daher gut für Streifenfahrten. Ziel sei es, sie nun auch bei Großveranstaltungen, Open-Air-Konzerten, Demonstrationen oder zur Verkehrslenkung einzusetzen. Andere Polizeipräsidien im Land hätten bereits Interesse gezeigt, ebenfalls Segways einzusetzen. Freiburg diene dabei als Vorbild. In anderen Bundesländern und im Ausland setzt die Polizei schon länger auf Segways.